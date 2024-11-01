edición general
4 meneos
9 clics
Detenidas en Qatar más de 300 personas "de varias nacionalidades" sospechosas de "difundir videos e información engañosa"

Detenidas en Qatar más de 300 personas "de varias nacionalidades" sospechosas de "difundir videos e información engañosa"

La autoridades de Qatar han anunciado este lunes la detención de más de 300 personas "de varias nacionalidades" sospechosas de "difudir información engañosa y rumores" y "grabar o difundir grabaciones no autorizadas" en medio del conflicto en Oriente Próximo, desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. "Se han tomado las medidas legales y administrativas necesarias contra los involucrados", ha dicho, antes de subrayar "la importancia de no grabar o publicar vídeos...

| etiquetas: detenidos , qatar , 300 personas , grabaciones
4 0 0 K 73 actualidad
2 comentarios
4 0 0 K 73 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Intentar tapar el sol con los dedos...
1 K 33
josde #2 josde *
Videos y publicidad engañosa a favor de quien ?.
0 K 20

menéame