Detenidas cinco personas por el secuestro y asesinato de un hombre para sustraer sus criptoactivos

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por el secuestro de una pareja en Mijas (Málaga) y el posterior asesinato del hombre, tras ser estos asaltados y retenidos con el fin de acceder a sus 'wallets' digitales y tratar de sustraer sus criptoactivos. Los arrestados asaltaron a una pareja disparando al hombre en la pierna "cuando trataba de huir". Acto seguido, les introdujeron en un vehículo, para posteriormente retenerles durante "varias horas" en una vivienda mientras trataban de acceder a las carteras digitales de la pareja.