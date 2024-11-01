Detenidas 16 personas por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 16 personas –e investigan a otras cinco- por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil. En los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas. Entre los detenidos destacan un profesor de secundaria en Barcelona y los arrestados en Cáceres y Lugo que, debido a la gravedad y crudeza de las agresiones sexuales contenidas en los archi