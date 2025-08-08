Detenida una pareja en Canarias que se atrincheró y usó a su bebé de escudo humano

La Policía Nacional ha detenido en Puerto del Rosario (Fuerteventura) a una mujer de 38 años y un hombre, de 29 y con múltiples antecedentes policiales, después de atrincherarse en su casa y usar a su bebé recién nacido como escudo humano frente a los agentes. Sobre el hombre constaban varias reclamaciones judiciales, incluida una de ingreso en prisión, por un delito de amenazas. los agentes lograron convencer a los sospechosos para que salieran de manera voluntaria junto al bebé, que no llegó a sufrir lesiones.