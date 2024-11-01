Detenida una mujer en Martorell por estafar 5.400 euros a un hombre mayor haciéndose pasar por una empleada del banco

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Martorell (Barcelona) detuvieron este lunes 15 de septiembre a una mujer de 33 años por presuntamente estafar hasta 5.400 euros a un hombre mayor tras simular ser una empleada del banco del que la víctima es cliente. Los hechos se remontan al pasado 24 de julio cuando la víctima, un hombre de edad avanzada, recibió una llamada de quien simulaba ser una trabajadora del grupo antifraude de su entidad bancaria.