Detenida una mujer en Ciudad Real por apuñalar a una joven embarazada en el abdomen

La víctima, que se encontraba en avanzado estado de gestación, había bajado a tirar la basura a un contenedor próximo a su vivienda cuando fue abordada por una mujer de aspecto desaliñado que le pidió 30 euros. Sin mediar palabra, sacó una navaja y se abalanzo sobre ella, notando como recibía un pinchazo en el abdomen. La joven consiguió zafarse de la agresora y, como pudo, llegó a su domicilio desde donde fue trasladada al Hospital General de Ciudad Real por su marido donde fue ingresada, no corriendo peligro la vida del feto.
| etiquetas: ciudad real , apuñalamientos , delincuencia