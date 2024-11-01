Detenida una madre por intentar matar a su hija de 10 años con pastillas disueltas en un yogur

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una mujer acusada de intentar matar a su hija de 10 años dándole un yogur que contenía numerosas pastillas disueltas. La arrestada, de nacionalidad paraguaya, ha sido puesta en libertad provisional como investigada por un delito de homicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre, cuando los hijos mayores de la sospechosa acudieron al domicilio familiar, ubicado en el distrito de Ciudad Lineal, y encontraron a su madre y a su hermana en estado de inconsciencia, según h
Es más probable que el padre no forme parte de sus vidas, con lo cual no podría ser violencia vicaría.
Eso sin contar que por lo visto estaba diagnósticada de depresión, que parece la causa más probable.
"Según relataron los hijos mayores a la Policía, horas antes del suceso la novia de uno de ellos había visto a la madre ir al baño a vomitar, pero no le dio mucha importancia debido al estado en el que se encontraba la mujer, que sufría un cuadro depresivo. Después, la mujer y su hija se quedaron dormidas y el otro hijo se fue al
A esta niña aunque su madre hubiese conseguido matarla no hubiese importado, porque cuando la asesina es la madre no hay noticia.
Esta gente está bien de la cabeza?
Quería librar a su hija del trauma de ser huérfana cuando ella se suicidara.