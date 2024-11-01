Detenida una madre por intentar matar a su hija de 10 años con pastillas disueltas en un yogur

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una mujer acusada de intentar matar a su hija de 10 años dándole un yogur que contenía numerosas pastillas disueltas. La arrestada, de nacionalidad paraguaya, ha sido puesta en libertad provisional como investigada por un delito de homicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre, cuando los hijos mayores de la sospechosa acudieron al domicilio familiar, ubicado en el distrito de Ciudad Lineal, y encontraron a su madre y a su hermana en estado de inconsciencia, según h