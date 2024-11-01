edición general
Detenida una madre por intentar matar a su hija de 10 años con pastillas disueltas en un yogur

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una mujer acusada de intentar matar a su hija de 10 años dándole un yogur que contenía numerosas pastillas disueltas. La arrestada, de nacionalidad paraguaya, ha sido puesta en libertad provisional como investigada por un delito de homicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre, cuando los hijos mayores de la sospechosa acudieron al domicilio familiar, ubicado en el distrito de Ciudad Lineal, y encontraron a su madre y a su hermana en estado de inconsciencia, según h

Ferran #4 Ferran
- Una madre paraguaya le mete pastillas en el yogur a la hija para asesinarla.
- ¿Para qué?
- Paraguaya.
10 K 105
#10 oscarcr80
#4 Guay del Paraguay.
0 K 7
Tito_Keith #11 Tito_Keith
#4 es lo que he pensado en cuanto he visto 'paraguaya'. Yo no me habría atrevido a dejarlo por escrito. Así que positivo por el arrojo
0 K 9
#3 Tensk
Pero, eh, esto no será nunca violencia vicaria www.meneame.net/story/solo-violencia-vicaria-machista-sera-tipificada-

Si es que... bueh, mejor no escribo lo que estoy pensando que me banean.
8 K 89
perrico #6 perrico
#3 En el artículo ni siquiera se menciona al padre.
Es más probable que el padre no forme parte de sus vidas, con lo cual no podría ser violencia vicaría.
Eso sin contar que por lo visto estaba diagnósticada de depresión, que parece la causa más probable.
0 K 12
#12 Tensk
#6 Me es indiferente que no se mencione al padre. Estoy hablando del caso en general y, en este caso concreto, es indiferente incluso si el padre ya falleció y es el origen de la depresión materna. Repito, estoy hablando de la situación en general y ha habido otros casos en los que ha pasado lo mismo, llegando a morir la niña, y el padre estaba presente (como hace no tanto en un caso en Lugo).

Me refiero a que las mujeres son tan capaces de cometer un delito como los hombres (en genérico)…   » ver todo el comentario
1 K 22
perrico #15 perrico
#12 Vamos. Que no has venido a comentar la noticia sino el "caso general"
0 K 12
#16 Tensk
#15 Vamos, que he comentado la noticia diciendo que esto nunca será violencia "vicaria" porque otros han decidido que esto no lo sea en base a su sexo, lo cual va en contra de la Constitución. ¿Que además no lo será por alguna otra circunstancia? estaría por ver, pero dan igual porque el legislador decide que no lo sea porque feminismo.
0 K 11
#2 malditopendejo
¿Y a esto se refiere Ayuso con lo de "inmigración que comparte nuestras tradiciones"?
3 K 30
Ovlak #20 Ovlak
#17 Las medidas provisionales deben ir encaminadas a evitar la destrucción de pruebas, la fuga del investigado y/o la comisión de nuevos delitos. La primera la podemos descartar de plano. La segunda parece improbable al tener a sus hijos afincados en España. La tercera se resuelve dando la custodia de la menor a, por ejemplo, sus hermanos. La tía no parece Jason Vorhees, para poder volver a hacer una intentona si ya no tiene acceso a la menor. Además, yo no descarto que el artículo esté omitiendo medidas judiciales adicionales y concurrentes a la libertad provisional, así que no me atrevo a sacar la antorcha.
1 K 28
Fartón_Valenciano #18 Fartón_Valenciano
"ha sido puesta en libertad provisional como investigada por un delito de homicidio en grado de tentativa"

¿En libertad?

"Según relataron los hijos mayores a la Policía, horas antes del suceso la novia de uno de ellos había visto a la madre ir al baño a vomitar, pero no le dio mucha importancia debido al estado en el que se encontraba la mujer, que sufría un cuadro depresivo. Después, la mujer y su hija se quedaron dormidas y el otro hijo se fue al

…   » ver todo el comentario
2 K 24
#13 poxemita
Suicidio ampliado, así que poco más se puede decir.

A esta niña aunque su madre hubiese conseguido matarla no hubiese importado, porque cuando la asesina es la madre no hay noticia.
1 K 21
asola33 #1 asola33
Las pastillas casi nunca funcionan.
1 K 18
#8 Albarkas
10 añicos... :-S
0 K 12
camvalf #14 camvalf
Que me lo expliquen, homicidio, y no asesinato en grado de tentativa, cumple a mi parecer todos los agravantes
0 K 10
Canha #21 Canha
Raro que la noticia no sea que una madre intenta suicidar a su hija
0 K 9
CharlesBrowson #19 CharlesBrowson
Demencial, curiosidad tengo cuando en un futuro se pregunten que cojones nos pasaba
0 K 8
Andreham #5 Andreham
Dejan a la madre suelta?????????????????????????????????? Tras intentar matar a la hija??????????????????????????????????

Esta gente está bien de la cabeza?
0 K 8
Ovlak #7 Ovlak *
#5 Está ingresada al parecer. En cualquier caso, está diagnosticada de depresión. Las medidas provisionales tienen que ir encaminadas a evitar una posible reincidencia, y eso se consigue alejando a la menor. Si es que directamente no ha quedado en unidad de psiquiátricos por el intento de suicidio.
0 K 12
Andreham #17 Andreham *
#7 No, si entiendo que algo habrán visto para dejarla fuera, pero vaya plan "alejar al menor" en lugar de dejar encerrado al (posible) delincuente. La típica de "no podemos echar al bully, cambiate de cole".
0 K 8
reivaj01 #9 reivaj01
#5 A la madre la tuvieron que dejar salir para que diera de comer a su hija. :troll:
2 K 35
bigmat #22 bigmat
Madre protectora, libertad o indulto ya.
Quería librar a su hija del trauma de ser huérfana cuando ella se suicidara.
0 K 6

