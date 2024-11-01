Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta

El cuchillo con el que la sospechosa supuestamente atacó a su pareja durante una discusión por «celos» fue arrojado por la ventana de la vivienda. La Policía Nacional ha detenido a una joven de 18 años por supuestamente apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio, de 22, en el hombro durante una discusión «por celos» en un piso de La Malagueta, en la capital, según han confirmado a SUR desde la Comisaría Provincial.