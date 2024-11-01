Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta

El cuchillo con el que la sospechosa supuestamente atacó a su pareja durante una discusión por «celos» fue arrojado por la ventana de la vivienda. La Policía Nacional ha detenido a una joven de 18 años por supuestamente apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio, de 22, en el hombro durante una discusión «por celos» en un piso de La Malagueta, en la capital, según han confirmado a SUR desde la Comisaría Provincial.
La violencia no tiene genero...
No voy a ponerme a buscar comentarios sobre violencia de genero y celos realizados en MNM.
Tampoco voy a pararme tiempo en razonar una respuesta para que, como viene siendo habitual en MNM, se desvirtue la respuesta ante la falta de argumentos.
Un saludo y a seguir bien.
En mi experiencia personal, que solo tiene ese valor, suelo ver mas violencia en los hombres quizás por educación o por fuerza bruta.
Pero mas de la mitad de mis amigas son lesbianas y me cuentan cada historia de celos que alucino.