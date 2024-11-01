edición general
Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta

El cuchillo con el que la sospechosa supuestamente atacó a su pareja durante una discusión por «celos» fue arrojado por la ventana de la vivienda. La Policía Nacional ha detenido a una joven de 18 años por supuestamente apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio, de 22, en el hombro durante una discusión «por celos» en un piso de La Malagueta, en la capital, según han confirmado a SUR desde la Comisaría Provincial.

Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano
"De esta manera, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de la joven por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones. El varón, por su parte, fue trasladado a un hospital de la capital para ser asistido"

La violencia no tiene genero...
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#5 precisamente 'violencia' es un sustantivo de género femenino. :roll:
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Los celos son cosa de hombres...o eso me han contado por aqui.
Cehona #3 Cehona
#1 La chica se ha mimetizado.
PasaPollo #4 PasaPollo
#1 ¿Puedes enlazar el o los comentarios en los que te hayan dicho que los celos son sólo cosa de hombres, por favor?
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#4 O eres nuevo (no), o estas siendo ironico (tampoco) o pretendes reirte de mi (lo que me viene dando igual).

No voy a ponerme a buscar comentarios sobre violencia de genero y celos realizados en MNM.

Tampoco voy a pararme tiempo en razonar una respuesta para que, como viene siendo habitual en MNM, se desvirtue la respuesta ante la falta de argumentos.

Un saludo y a seguir bien.
eltxoa #11 eltxoa
#1 Ya te lo digo yo aquí. Los celos son sólo cosa de hombres. :troll: #4
TripleXXX #13 TripleXXX
#4 Los celos son un problema de autoestima que se puede dar en ambos sexos.

En mi experiencia personal, que solo tiene ese valor, suelo ver mas violencia en los hombres quizás por educación o por fuerza bruta.

Pero mas de la mitad de mis amigas son lesbianas y me cuentan cada historia de celos que alucino.
#8 Beltza01
#1 No, per favore. Lo de los hombres era maldad pura. Te has despistado.
#10 adolor
#1 a cagar al prao!
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#10 Eso...en las fiestas de prao. :troll:
vilgeits #7 vilgeits
Habrá sido por culpa de una mutacion ya que todos sabemos que "la violencia está incardinada en el ADN de la masculinidad"
Cantro #2 Cantro
Si el chico no es tonto, es su "ex" novio
