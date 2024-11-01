edición general
Detenida en Japón una mujer que había guardado el cadáver de su hija durante 20 años en un congelador

Su descomposición estaba avanzando», ha expresado la Policía, para señalar después que se realizará una autopsia para determinar la causa de la muerte.

cosmonauta
18 meses en un cuatro estrellas.
2 K 35
Pertinax
#1 Tu comentario me ha dejado helado.
0 K 11
cosmonauta
#2 Son las recomendaciones para ultracongelados. A partir de ahí la cosa empieza a complicarse
0 K 12
devilinside
#1 Qué frialdad la de la madre
0 K 12

