Detenida en Alcossebre con cuatro menores una mujer buscada en Países Bajos por trata de seres humanos

El abandono de dos de los jóvenes con los que viajaba, de 13 y 17 años, hizo saltar las alarmas de la Guardia Civil que acabó deteniendo a la mujer en un apartamento de Alcossebre donde se ocultaba junto a otros dos menores. La Guardia Civil ha detenido en la localidad castellonense de Alcossebre a una mujer reclamada por las autoridades de los Países Bajos, sobre la que pesaba una Orden Europea de Detención por numerosos y graves delitos, como trata de seres humanos y explotación sexual de menores.