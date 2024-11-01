edición general
19 meneos
38 clics
Detenida en Alcossebre con cuatro menores una mujer buscada en Países Bajos por trata de seres humanos

Detenida en Alcossebre con cuatro menores una mujer buscada en Países Bajos por trata de seres humanos

El abandono de dos de los jóvenes con los que viajaba, de 13 y 17 años, hizo saltar las alarmas de la Guardia Civil que acabó deteniendo a la mujer en un apartamento de Alcossebre donde se ocultaba junto a otros dos menores. La Guardia Civil ha detenido en la localidad castellonense de Alcossebre a una mujer reclamada por las autoridades de los Países Bajos, sobre la que pesaba una Orden Europea de Detención por numerosos y graves delitos, como trata de seres humanos y explotación sexual de menores.

| etiquetas: detenida , alcossebre , cuatro menores , países bajos
16 3 0 K 196 actualidad
1 comentarios
16 3 0 K 196 actualidad
johel #1 johel
Poca entradilla para tanta hija de puta. "Tenencia de material pedófilo, trata de seres humanos, tráfico de drogas, secuestro, detención ilegal, toma de rehenes y abandono de menores".
2 K 32

menéame