Detención del narco fugado de Valladolid: Ángel Benito Moreno fue cazado en un restaurante

La Policía venía siguiendo y vigilando a personas de Plasencia (Cáceres) y familiares del preso huido, que le llevaron hasta el restaurante de Casarrubios (Toledo) donde había quedado. Además del preso fugado de Villanubla, en la operación se arrestaba a una segunda persona, un joven de 26 años, como presunto autor de un delito de encubrimiento. Varias semanas de vigilancias y seguimientos de personas de su entorno y familiares. Esa es la clave de la investigación que permitía dar con el paradero del narco fugado de la cárcel de Villanubla