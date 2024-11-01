Los detectives entran en las ITV de Almería en busca de la verdad oculta tras las bajas

La empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), responsable de gestionar las inspecciones técnicas de vehículos, ha dado un paso firme y contundente para combatir el absentismo laboral en sus estaciones. Con un movimiento inusual en el sector público, ha recurrido a una agencia de detectives para investigar las ausencias de trabajadores en sus puestos, un plan que afectará directamente a la plantilla que opera en la provincia de Almería.