Los detectives entran en las ITV de Almería en busca de la verdad oculta tras las bajas

La empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), responsable de gestionar las inspecciones técnicas de vehículos, ha dado un paso firme y contundente para combatir el absentismo laboral en sus estaciones. Con un movimiento inusual en el sector público, ha recurrido a una agencia de detectives para investigar las ausencias de trabajadores en sus puestos, un plan que afectará directamente a la plantilla que opera en la provincia de Almería.
| etiquetas: detectives , itv , almería , bajas , absentismo , laboral
"La empresa explica que se ha visto obligada a recurrir a agencias especializadas debido a un aumento significativo de las bajas laborales que considera no justificadas adecuadamente. El objetivo del contrato es claro: recopilar la información necesaria para determinar si existe un fraude en la causa de la ausencia de un trabajador o si este realiza alguna actividad laboral por cuenta propia o ajena."