Detectan señales de radio repetitivas transmitidas desde un planeta como la Tierra

Detectan señales de radio repetitivas transmitidas desde un planeta como la Tierra

Un equipo de astrónomos ha detectado una señal de radio repetitiva que les ha conducido hasta un planeta de similares características al nuestro situado a 12 años luz de la Tierra. Esa señal, dicen los investigadores, sugiere que el planeta puede tener tanto una atmósfera como su propio campo magnético, algo que no se había detectado hasta ahora en planetas similares al nuestro y que nos puede ayudar a detectarlos en el futuro.

Cehona #12 Cehona
¿Otra vez la Estación de Radio UVB-76?

La señal repetitiva de radio conocida como "The Buzzer" o UVB-76, es una estación de radio rusa que ha estado transmitiendo de forma ininterrumpida durante décadas, emitiendo un zumbido constante y mensajes ocasionales en ruso. Se cree que su origen se remonta a la época de la Guerra Fría, y aunque su propósito exacto sigue siendo un misterio, se ha especulado sobre su función como estación de apoyo militar o de comunicaciones.

share.google/lmBeDuoCdlyzyohST
0 K 16
alehopio #14 alehopio
#12 << su propósito sigue siendo un misterio >>
No. Su propósito exacto es bien conocido: es parte del sistema PERIMETER ( GRAU Index 15E601 )

en.wikipedia.org/wiki/Counterforce

#9 Esa teoría no se sostiene, por el simple hecho de que llevamos más de 100 años transmitiendo radio al espacio y todavía no hemos recibido ni réplica ni contramedida.

en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting
0 K 10
victorjba #2 victorjba
O eso o están emitiendo chunda chunda 24 horas.
0 K 14
TardisKun #4 TardisKun
#2 Se han limpiado las señales... es reggeton :troll:
2 K 38
victorjba #5 victorjba
#4 En ese caso podemos estar tranquilos, nunca van a venir hasta aquí, incluso a velocidad-luz serían 12 años escuchando esa mierda sin parar, se suicidan todos antes de llegar xD
2 K 38
alfon_sico #7 alfon_sico
#5 a lo que lleguen nos hemos cargado el planeta, que se jodan viajar tanto rato para nada
2 K 33
#8 Pingocho *
#5 Son tiempos en los que la amenaza planetaria no viene de afuera, sino de aquí mismo. Creo que estaríamos más tranquilos si vinieran xD
2 K 34
alfon_sico #6 alfon_sico
#4 fijo es Radio María
0 K 9
TardisKun #10 TardisKun
#6 No lo descarto... sonidos repetitivos... pudiera ser
0 K 11
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
Enga, a ver si vivimos tanto y somos capaces de desarrollar nuestra tecnología como para viajar 12 años luz e ir a pudrir otro planeta.
1 K 5
TardisKun #3 TardisKun *
#1 Antes tenemos que pudrir (más) Marte, por lo pronto ya va haciendo falta un cubo grande de basura, y eso que ni lo hemos pisado.
1 K 23
alehopio #16 alehopio
#3 Marte es inhabitable de forma permanente para la tecnología humana actual. El gran problema es su gravedad

www.meneame.net/story/nasa-tiene-plan-acelerar-nuestra-llegada-marte-e

La gravedad en Marte es de 3,711 m/s² ( mientras que en la tierra es de 9,807 m/s² ) y todavía nuestra ciencia no conoce la manera en que los humanos puedan vivir décadas a esa baja gravedad

web.archive.org/web/20160718100309/https://ciencia.nasa.gov/science-at
0 K 10
estemenda #9 estemenda
#1 Podría ser al revés, venir ellos y que no nos guste; la probabilidad de que un hipotético encuentro nos fuera a beneficiar es remota. El universo es un Bosque Oscuro y nosotros ratones.
0 K 13
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
#9 También hay la posibilidad de que no haya vida inteligente. Por poder ser pueden ser muchas cosas...
2 K 35
estemenda #13 estemenda *
#11 Desde luego que sí pero entonces la noticia sería irrelevante a todos los efectos, aún los especulativos, que es lo que nos queda.
0 K 13
unodemadrid #17 unodemadrid
#11 No hay vida, tarda 2 días en dar una vuelta a su estrella, esta muy muy cerca, si hubiera vida tendría que ser como la de la pelicular sunshine.
0 K 7
Rudolf_Rocker #15 Rudolf_Rocker
#9 La hipótesis del bosque oscuro, no es más que eso. Una hipótesis. Así que no iría por ahí aseverando algo que no puedes demostrar.
0 K 9

