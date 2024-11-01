Detectan por primera vez en Baleares una variante de mayor gravedad de la viruela del mono

El Servicio de Vigilancia en Salud Pública de Baleares ha registrado por primera vez casos del clado I de viruela del mono, una variante asociada a una mayor gravedad. El archipiélago ha registrado en los últimos meses una acumulación de casos del virus, parte de los cuales serían de esta variante que nunca había circulado en Islas, aunque en el balance global del año se experimenta un descenso respecto a años anteriores, según ha publicado Diario de Mallorca y han confirmado a Europa Press fuentes del IbSalut.