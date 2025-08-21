Detectan caso de peste en California: ¿Cuáles son los síntomas y qué tan peligrosa es?

Un hombre en California dio positivo a la peste tras acampar en South Lake Tahoe. Te explicamos qué es esta enfermedad, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y qué medidas de prevención recomiendan las autoridades. Los signos y síntomas de la peste más frecuentes incluyen: Fiebre repentina Escalofríos y malestar general Náuseas y vómitos Dolor de cabeza y debilidad Inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, conocida como peste bubónica