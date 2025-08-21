edición general
Detectan caso de peste en California: ¿Cuáles son los síntomas y qué tan peligrosa es?

Un hombre en California dio positivo a la peste tras acampar en South Lake Tahoe. Te explicamos qué es esta enfermedad, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y qué medidas de prevención recomiendan las autoridades. Los signos y síntomas de la peste más frecuentes incluyen: Fiebre repentina Escalofríos y malestar general Náuseas y vómitos Dolor de cabeza y debilidad Inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, conocida como peste bubónica

La peste, ahí va la hostia, tú...Cómo en la edad media. Y estos son los líderes del mundo donde muchos se quieren mirar???. Anda, vámonos pa otro lao, y deámosle matarile a ese país de mierda
#1 El naranjito termina con la peste cuando quiera, en cuanto suba algún arancel más se acaba.
#1 Usa, ese pais del primer mundo con servicios del tercer mundo y un nivel democratico que rivaliza con el feudalismo.
El 3er mundo libertario, les va a quedar un pais cojonudo
Hay apestosos en todas partes
A ver si lo gestionan igual que la gripe aviar.
