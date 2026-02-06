Detectan 39 nuevos positivos por peste porcina africana en la zona de alto riesgo de Collserola

El laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura ha confirmado 39 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en animales capturados o hallados muertos en los municipios de la zona de alto riesgo de Collserola. Desde la detección del primer foco de PPA en jabalíes, en noviembre del 2025, se han notificado un total de 142 casos positivos, todos ellos dentro de la zona de alto riesgo, informa el Departament de Agricultura de la Generalitat en un comunicado este viernes.