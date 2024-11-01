·
Detectado un caso de gripe aviar en Lleida
Se ha detectado un caso de gripe aviar en una granja de aves de las comarcas de Poniente (Lleida) y se están tomando todas las medidas de contención para evitar que se propague el virus.
#1
Antipalancas21
La medidas me supongo que serán sacrificar todas las aves de esa granja y aunque dicen que no nos afecta al consumo de carne y huevos, otro palo para el consumo de carne de pollo.
0
K
20
#2
meneandotela
Maldito perro que quiere controlar a los que tenemos gallinas en casa para que no nos hagamos ricos
0
K
6
