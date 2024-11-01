edición general
4 meneos
8 clics
Detectado un caso de gripe aviar en Lleida

Detectado un caso de gripe aviar en Lleida

Se ha detectado un caso de gripe aviar en una granja de aves de las comarcas de Poniente (Lleida) y se están tomando todas las medidas de contención para evitar que se propague el virus.

| etiquetas: gripe aviar , lleida
3 1 0 K 46 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La medidas me supongo que serán sacrificar todas las aves de esa granja y aunque dicen que no nos afecta al consumo de carne y huevos, otro palo para el consumo de carne de pollo.
0 K 20
#2 meneandotela
Maldito perro que quiere controlar a los que tenemos gallinas en casa para que no nos hagamos ricos :take: :take: :take:
0 K 6

menéame