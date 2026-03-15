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Desvelando los secretos de los frascos de Darwin sin abrirlos

Desvelando los secretos de los frascos de Darwin sin abrirlos

En los sótanos y almacenes de los grandes museos de historia natural del mundo se guardan miles de ejemplares y muestras dentro de frascos de cristal. Peces, reptiles, invertebrados y órganos que los naturalistas de siglos pasados capturaron, clasificaron y sumergieron en líquidos conservantes preservándolos para la posteridad...Pero hay un problema que los conservadores conocen bien: en muchos casos, nadie sabe exactamente qué hay dentro de esos frascos. ¿Es formaldehído? ¿Etanol? ¿Una mezcla de ambos? ¿En qué proporción?

| etiquetas: frascos , darwin , sors
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2 comentarios
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#1 capitan.meneito
Mi abuelo tenía una culebra en orujo .
Pa las heridas, decía :tinfoil:
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josde #2 josde
#1 En China tienen un licor con un lagarto dentro, en Eslovenia, un brandy hecho con salamandras y el Mezcal mexicano lleva un gusano.
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menéame