Desvelando los secretos de los frascos de Darwin sin abrirlos

En los sótanos y almacenes de los grandes museos de historia natural del mundo se guardan miles de ejemplares y muestras dentro de frascos de cristal. Peces, reptiles, invertebrados y órganos que los naturalistas de siglos pasados capturaron, clasificaron y sumergieron en líquidos conservantes preservándolos para la posteridad...Pero hay un problema que los conservadores conocen bien: en muchos casos, nadie sabe exactamente qué hay dentro de esos frascos. ¿Es formaldehído? ¿Etanol? ¿Una mezcla de ambos? ¿En qué proporción?