Destitución de Boluarte: quiénes son los otros presidentes destituidos en Perú y dónde están ahora

La destituida presidenta Dina Boluarte se unió este jueves a la lista de mandatarios que en los últimos años no culminaron el período en Perú, un país caracterizado por la inestabilidad política y que tambíen cuenta con varios expresidentes condenados. Boluarte, reemplazada por el congresista José Jerí, arrastraba desde hace meses una bajísima aprobación, cercana al margen de error, según sondeos de opinión. Dejó el cargo en medio de protestas sociales por una ola de violencia y extorsiones que sacude al país, pero además se enfrenta a una se