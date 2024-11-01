Destapadas las mentiras sobre David Bravo: su expareja, procesada por sustracción de menores | Rubén Sánchez  

Supuestos malos tratos que un periodista del diario El Confidencial, Jose María Olmo, ha sacado a la luz tergiversando el contenido del sumario. Mentiras que otros medios han dado por buenas, copipasteando el reportaje de El Confidencial, sin conocer ese sumario. Mentiras que ultras, como Vito Quiles, han magnificado aún más, hasta el extremo de inventar que hay indicios de que Bravo golpeó en la cabeza a su expareja, Bárbara Butragueño, que ha sido encausada por sustracción ilegal de menores...