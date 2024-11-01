Destapadas las mentiras sobre David Bravo: su expareja, procesada por sustracción de menores | Rubén Sánchez  

Supuestos malos tratos que un periodista del diario El Confidencial, Jose María Olmo, ha sacado a la luz tergiversando el contenido del sumario. Mentiras que otros medios han dado por buenas, copipasteando el reportaje de El Confidencial, sin conocer ese sumario. Mentiras que ultras, como Vito Quiles, han magnificado aún más, hasta el extremo de inventar que hay indicios de que Bravo golpeó en la cabeza a su expareja, Bárbara Butragueño, que ha sido encausada por sustracción ilegal de menores...
Pd: Lamento por lo que está teniendo que pasar porque además me parece una persona consecuente con sus ideas y además que narices. Me cae bien.
y ahora constinuando la conversación, por qué aquí NO viene a cuento? es que aquí, como nos cae bien el acusado, no viene a cuento? en otras sí? o el mantra repetido mil veces (del que me mofo) está ya amortizado y es mejor no recordar que los amadísimos de podemos, lo coreaban al unísono (pero ellos en serio)?
Abrir corchete peineta cerrar corchete
Aquí la noticia es el bulero profesional de Jose Maria del Olmo.
Me alegro por David Bravo. Un tipo que hizo muchísimo por el copyleft y acabó quemado de la farsa política
Lo más patético de todo es que no aprenden, solo hay que ver el ridículo que hizo en Twitter frente a los suyos (tam buenas personas que son) dando credibilidad a un testimonio que ha demostrado hacer aguas frente a la justicia. Y es que, mientras que haya gente que no entienda algo tan básico como que la maldad no está en el género, ni en la raza, ni en .... poco podemos avanzar.
Aunque no lo entiendo del todo
Otra vez esta #MierdaMedio, a ver cuándo queda claro y se dejan de enviar sus basuras, por lo menos no tendría los clics desde aquí.
Con ganas de ver como se divide meneame por David.