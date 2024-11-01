edición general
16 meneos
62 clics
Destapadas las mentiras sobre David Bravo: su expareja, procesada por sustracción de menores | Rubén Sánchez

Destapadas las mentiras sobre David Bravo: su expareja, procesada por sustracción de menores | Rubén Sánchez  

Supuestos malos tratos que un periodista del diario El Confidencial, Jose María Olmo, ha sacado a la luz tergiversando el contenido del sumario. Mentiras que otros medios han dado por buenas, copipasteando el reportaje de El Confidencial, sin conocer ese sumario. Mentiras que ultras, como Vito Quiles, han magnificado aún más, hasta el extremo de inventar que hay indicios de que Bravo golpeó en la cabeza a su expareja, Bárbara Butragueño, que ha sido encausada por sustracción ilegal de menores...

| etiquetas: david bravo , bárbara butragueño , sustracción , menores
14 2 0 K 215 mnm
20 comentarios
14 2 0 K 215 mnm
Comentarios destacados:      
ChatGPT #1 ChatGPT
imposible, hay que creerla, ¿o en este caso no?
9 K 80
#3 yarkyark *
#1 Teniendo en cuenta que la denuncias falsas no existen tiene que ser un caso de justicia patriarcal.

Pd: Lamento por lo que está teniendo que pasar porque además me parece una persona consecuente con sus ideas y además que narices. Me cae bien.
4 K 49
#5 brandao *
#1 si te tiro del dedo te sale un pedo? por saber si tu humor no tiene límites repitiendo la misma frase-meme gilipollesca por vez 100.000 donde no viene a cuento
2 K 18
ChatGPT #6 ChatGPT *
#5 edit, mierda, no me deja pegar el emoji del dedo corazón para que tiraras de él


y ahora constinuando la conversación, por qué aquí NO viene a cuento? es que aquí, como nos cae bien el acusado, no viene a cuento? en otras sí? o el mantra repetido mil veces (del que me mofo) está ya amortizado y es mejor no recordar que los amadísimos de podemos, lo coreaban al unísono (pero ellos en serio)?
2 K 31
#10 EISev *
#6 :peineta: por si te sirve, no es que te lo esté dedicando

Abrir corchete peineta cerrar corchete
2 K 31
ChatGPT #11 ChatGPT
#10 nah, era el emoji solo de la mano. ese está enfadao (y yo no)
0 K 10
Yonicogiosufusil28 #16 Yonicogiosufusil28
#1 Otra vez el mensaje cuñadil de hay que creerlas. Se trata de tener en cuenta el testimonio de las mujeres y no dejar de creerlas por banalidades como que llevaba la falda corta, mucho escote....
Aquí la noticia es el bulero profesional de Jose Maria del Olmo.
0 K 9
ChatGPT #17 ChatGPT
#16 cuñadil el partido que lo decía en serio y sus palmeros defendiéndolo...
3 K 36
denocinha #19 denocinha
#1 La pareja de David Bravo está en mi casa!!!
0 K 10
ChatGPT #20 ChatGPT
#19 RÁPIDO, enciende la grabadora del móvil
0 K 10
javierchiclana #2 javierchiclana
Una cosa me queda bien clara... cuando tienes presunción de culpabilidad hay que darle a la grabadora... porsiaca. :roll:
3 K 49
plutanasio #7 plutanasio
#2 eso le recomendé a una amiga que era extracomunitaria que el padre, que también lo era, se quería llevar al guaje a Alemania, y así llevan meses porque los maderos dicen que no es viogen.
0 K 11
Torrezzno #4 Torrezzno *
Por aquí decían que eso era imposible.
Me alegro por David Bravo. Un tipo que hizo muchísimo por el copyleft y acabó quemado de la farsa política

es.m.wikipedia.org/wiki/Copia_este_libro
3 K 47
tronchastiles #18 tronchastiles
#12 Te lo explico: eso solo nos pasa a nosotros que somos buenas personas porque estamos a favor de lo bueno y en contra de lo malo, no como a los otros que están a favor de lo malo y en contra de lo bueno.

Lo más patético de todo es que no aprenden, solo hay que ver el ridículo que hizo en Twitter frente a los suyos (tam buenas personas que son) dando credibilidad a un testimonio que ha demostrado hacer aguas frente a la justicia. Y es que, mientras que haya gente que no entienda algo tan básico como que la maldad no está en el género, ni en la raza, ni en .... poco podemos avanzar.
2 K 38
NATOstrófico #13 NATOstrófico
Jose María Olmo de lo más manipulador de la basura de ELC. Este tipo ya daba asco con sus bulos y mentiras en la época de la persecución de Podemos
2 K 29
Quel #9 Quel
Ya es casualidad que del 0,000000001% de denuncias falsas, siempre caen sobre político que han estado en contacto con el feminismo.
2 K 21
Torrezzno #12 Torrezzno
#9 Ruben Sanchez ya respondió a esa pregunta

x.com/RubenSanchezTW/status/1964034676680450166

Aunque no lo entiendo del todo
0 K 19
#15 Leon_Bocanegra
#12 yo veo claro lo que está diciendo.
0 K 12
Rorschach_ #14 Rorschach_ *
'... copipasteando el reportaje de El Confidencial ...'

Otra vez esta #MierdaMedio, a ver cuándo queda claro y se dejan de enviar sus basuras, por lo menos no tendría los clics desde aquí.
0 K 12
eltxoa #8 eltxoa
No Errejon meneame quedó dividido. Entre los que eran fachas y los de "Errejon no es de podemos" :troll:

Con ganas de ver como se divide meneame por David. :troll:
0 K 11

menéame