¿Despues de Venezuela van por Cuba y Nicaragua? Augusto Zamora, Ariel Umpierrez  

El Imperio quiere desmantelar todos los gobiernos populares de América Latina. Genocidio en Gaza y secuestro en Caracas, están envalentonados. El profesor y diplomático nicaragüense Augusto Zamora analiza la Geopolítica de América Latina.
| etiquetas: augusto zamora , ariel umpierrez , agresión estadounidense
Muy buena entrevista, más por el entrevistado. Un visión muy sensata y realista sobre lo que pasa y puede pasar. Larga.
Yo creo que la isla no la han tomado nunca sólo por las risas de ver a los cubanos joderse. No tiene otra explicación.