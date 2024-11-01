edición general
¿Despues de Venezuela van por Cuba y Nicaragua? Augusto Zamora, Ariel Umpierrez

El Imperio quiere desmantelar todos los gobiernos populares de América Latina. Genocidio en Gaza y secuestro en Caracas, están envalentonados. El profesor y diplomático nicaragüense Augusto Zamora analiza la Geopolítica de América Latina.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
A ver, Europa ya la tiene ganada.
carakola #3 carakola *
#2 Ya lo decía el: "Augusto Zamora, exembajador de Nicaragua: "La Unión Europea es el nuevo patio trasero de EE.UU." www.meneame.net/story/augusto-zamora-exembajador-nicaragua-union-europ (censuraron la cuenta de YT)
carakola #1 carakola *
Zamora es el autor de este artículo :www.meneame.net/m/politica/venezuela-cosas-no-son-como-empiezan-sino-c
Muy buena entrevista, más por el entrevistado. Un visión muy sensata y realista sobre lo que pasa y puede pasar. Larga.
Supercinexin #5 Supercinexin
Cuba no le dura a EEUU ni un telediario. Ni ahora (que es evidente, por lo fácilmente que se han deshecho de Maduro) ni hace veinte años tampoco.

Yo creo que la isla no la han tomado nunca sólo por las risas de ver a los cubanos joderse. No tiene otra explicación.
#4 guillersk
Si, siguiente pregunta
