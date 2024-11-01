Después de que Trump golpea a Venezuela, ¿invadirá China Taiwán?

Craig Singleton, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo a Reuters: "Si Estados Unidos impone bloqueos para cambiar resultados políticos en Venezuela, China puede justificar medidas coercitivas contra Taiwán por supuestos motivos de seguridad. Los contextos legales son distintos, pero la oportunidad propagandística es real". China parece tomarse en serio un bloqueo a Taiwán.