Después de que Trump golpea a Venezuela, ¿invadirá China Taiwán?

Craig Singleton, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo a Reuters: "Si Estados Unidos impone bloqueos para cambiar resultados políticos en Venezuela, China puede justificar medidas coercitivas contra Taiwán por supuestos motivos de seguridad. Los contextos legales son distintos, pero la oportunidad propagandística es real". China parece tomarse en serio un bloqueo a Taiwán.

frankiegth
No lo creo. China puede esperar. No se puede decir lo mismo del zanahorio.
#1
#1 El problema es que a todos los países amenazados por EEUU les conviene esperar, porque al imperio le quedan 4 telediarios, pero mientras tanto, cada país atacado está solo.
#1
#1 Si USA empieza a poner equipamiento militar en Taiwan, China tarda 5 min en invadir la isla.
#3
No.
"La comprará"...:troll:
#5 NoMeVeas
China y su "dictadura" han demostrado ser cien mil veces mas pacificas y respetuosas con el derecho internacional y del individuo que la "democracia" Usana. No van a invadir Taiwan, su política es la de convencer como hicieron con Hong Kong, por lo tanto, en ese aspecto, Europa se encuentra sola frente a USA y de nosotros esta el no tener que sufrir el siglo de humillación que ellos sufrieron por nuestra culpa (y que muy posiblemente estén dispuestos a dejarnos caer por ello).

Sin embargo no descarto del todo una "invasión", China se defenderá si Japón y USA logran convencer a Taiwan para iniciar un ataque China.
#2
Le vendría de PTM al zanahorio una escalada con China o Rusia o cualquiera, así desvía la atención a su pésima gestión, y hasta puede quedar como héroe. Exactamente lo que pasó y está pasando con Netanyahu.
Dene
China, aunque no sea ya comunista, sigue planificando su futuro con años vista... en occidente no planifica nadie mas allá de las próximas elecciones
CharlesBrowson
comparar venezuela con taiwan hace llorar al niño dios, no por cuestiones politicas y derechos que si bla bla, un respecto a las fuerzas taiwanesas que con los comandos de señoras y jubiletas de venezuela, no es lo mismo.
