edición general
13 meneos
29 clics
Después de las mascotas, los gimnasios: Andalucía concede deducciones de hasta 100 euros en el IRPF

Después de las mascotas, los gimnasios: Andalucía concede deducciones de hasta 100 euros en el IRPF

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha anunciado este miércoles que el Gobierno andaluz trabaja en una nueva deducción del tramo autonómico del IRPF, pensada para "fomentar la práctica deportiva entre los andaluces, como parte de una vida saludable". La deducción alcanza al 15% del gasto hasta un tope de 100 euros. Ayer el presidente Juanma Moreno anunció deducciones para los gastos veterinarios.

| etiquetas: andalucía , deducciones , mascotas , gimnasio
11 2 0 K 123 actualidad
15 comentarios
11 2 0 K 123 actualidad
ChatGPT #1 ChatGPT
No me parece mal, hay gastos que deberían ser deducibles porque redundan en el bien de todos, mayor salud en este caso. Lo mismo debería aplicarse a gastos médicos, educativos, etc. en estos reduces la presión en el sistema sanitario, o aumentas la “preparación” del capital humano…
1 K 25
Alegremensajero #2 Alegremensajero
#1 " Lo mismo debería aplicarse a gastos médicos, educativos, etc.". Claro, premiemos al que tiene dinero y se lo puede gastar en sanidad y educación privada deduciéndolo de sus impuestos, y el que no se lo puede pagar, porque no tiene, que se joda.
2 K 16
ChatGPT #7 ChatGPT *
#2 si hay gente que no va a la seguridad social, es un gasto de recursos públicos que no está produciéndose, esa persona sigue pagando impuestos por otra muchas cosas,’por qué no deducirle lo gastado y hacer que el que pueda y quiera no vaya a l seguridad social y deje los recursos (que como digo sigue habiendo porque se siguen pagando impuestos por la gran parte del salario) deje la sanidad pública para el que no pueda o quiera ir a la privada?

En tu argumento parece que ese que se deduce…   » ver todo el comentario
0 K 10
Alegremensajero #8 Alegremensajero *
#7 "si hay gente que no va a la seguridad social, es un gasto de recursos públicos que no está produciéndose, esa persona sigue pagando impuestos por otra muchas cosas,’por qué no deducirle lo gastado y hacer que el que pueda y quiera no vaya a l seguridad social y deje los recursos (que como digo sigue habiendo porque se siguen pagando impuestos por la gran parte del salario) deje la sanidad pública para el que no pueda o quiera ir a la privada?"

¿Y por qué no mejor dejemos que los…   » ver todo el comentario
0 K 7
ChatGPT #9 ChatGPT
#8 estás yendo al ridículo, no he dicho que no paguen impuestos.

Chao!
0 K 10
Alegremensajero #10 Alegremensajero
#9 Ridículo es querer beneficiar en impuestos por tener dinero y podertelo gastar.
1 K 10
panda23 #15 panda23
#7 yo lo uso el transporte público, a ver si me puedo desgravar el gasoil de mi coche.
0 K 6
#14 meneandotela
#1 #2 a los médico mejor los quitamos, por trapichosos.
0 K 7
cosmonauta #3 cosmonauta
#1 Si es verdad que redundan en el beneficio de todos, mejor ve tu al gimnasio que yo me iré a por unas bravas
0 K 12
ChatGPT #11 ChatGPT
#3 tráeme una de croquetas pa llevar. A mi el bien común me la suda xD
0 K 10
#13 Jodere
#1 Sobre todo en Gimnasio, habiendo falta de ayudas a la sanidad y de ayudas a familia, el que quiera ponerse cachas que lo pague y si no puede hay muchos sitios donde se puede hacer gratis.
0 K 6
alesay #12 alesay
Que no os engañen: una deducción de hasta 100 € suena bien en titulares, pero es mínima si la comparamos con otras rebajas fiscales que ha hecho el Gobierno andaluz para rentas altas o para grandes patrimonios.
1 K 20
Sawyer76 #5 Sawyer76
Lo que faltaba. Como hay pocos perrijos ensuciando las ciudades y molestando, fomentemos que haya más.
1 K 18
hazardum #6 hazardum
Todas estas deducciones si no consideran el nivel de ingresos no sirven, no es lo mismo 100 euros para una persona con poco dinero, que para alguien que tiene un montón y se lo vas a deducir a todos por igual.

Si quieren fomentar el deporte hay otras vías.
1 K 16
angelitoMagno #4 angelitoMagno
¿Solo los andaluces? Ya está el PP rompiendo con la igualdad entre españoles :ffu: :ffu:
0 K 15

menéame