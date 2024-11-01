Después de las mascotas, los gimnasios: Andalucía concede deducciones de hasta 100 euros en el IRPF

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha anunciado este miércoles que el Gobierno andaluz trabaja en una nueva deducción del tramo autonómico del IRPF, pensada para "fomentar la práctica deportiva entre los andaluces, como parte de una vida saludable". La deducción alcanza al 15% del gasto hasta un tope de 100 euros. Ayer el presidente Juanma Moreno anunció deducciones para los gastos veterinarios.
| etiquetas: andalucía , deducciones , mascotas , gimnasio
En tu argumento parece que ese que se deduce… » ver todo el comentario
¿Y por qué no mejor dejemos que los… » ver todo el comentario
Chao!
Si quieren fomentar el deporte hay otras vías.