Después de burlarse del “autopen” de Biden, el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU (Mike Johnson), se hace el tonto sobre el indulto de Trump [ENG]

Durante una rueda de prensa el lunes, Johnson se mostró esquivo cuando le preguntaron sobre la entrevista de Trump en 60 Minutes del día anterior. En esa entrevista, el presidente aseguró que no tenía idea de que había concedido un indulto presidencial a Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo del exchange de criptomonedas Binance, apenas unos meses después de que Zhao hiciera un favor de 2.000 millones de dólares a la familia del presidente en criptomonedas.