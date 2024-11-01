edición general
Después de burlarse del “autopen” de Biden, el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU (Mike Johnson), se hace el tonto sobre el indulto de Trump [ENG]

Durante una rueda de prensa el lunes, Johnson se mostró esquivo cuando le preguntaron sobre la entrevista de Trump en 60 Minutes del día anterior. En esa entrevista, el presidente aseguró que no tenía idea de que había concedido un indulto presidencial a Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo del exchange de criptomonedas Binance, apenas unos meses después de que Zhao hiciera un favor de 2.000 millones de dólares a la familia del presidente en criptomonedas.

Verdaderofalso
Jhonson, ese ultra nacionalista católico al mando del Congreso
themarquesito
#1 Y que probablemente sea fácil de encontrar en Grindr
#2 Grahml
No hay vídeo en la noticia, pero aquí se ve lo ridículos que son y la de pollas que tiene que comer esta gente para conseguir los puestos que tienen:

«Last week, you were very critical of Biden, you said he didn’t even know who he was pardoning. On 60 minutes, Trump admitted not knowing he pardoned a crypto billionaire guilty of money laundering.

Johnson: I don’t know anything about it.»

x.com/Acyn/status/1985368340379156870
