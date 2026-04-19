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La despoblación golpea a los colegios: centros del interior se quedan sin director en Málaga

La despoblación golpea a los colegios: centros del interior se quedan sin director en Málaga

Cada vez resulta más difícil encontrar docentes que quieran asumir la dirección de colegios e institutos. En total, hay 24 centros educativos en Málaga sin candidatos a director, 6 de ellos en la capital. Gran parte de sus claustros está formada por personal docente interino o con destino provisional, lo que dificulta la elección de los puestos de dirección: «en esos destinos suelen llegar interinos o funcionarios en prácticas sin destino definitivo, en muchos casos por solo un año, lo que complica que quieran asumir la dirección del centro».

| etiquetas: andalucia , málaga , educación , directores , vacantes
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8 comentarios
2 1 0 K 35 Educación
taSanás #1 taSanás
Es la despoblación? O es que las condiciones no compensan?
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SMaSeR #2 SMaSeR *
#1 Despoblación infantil. En Zaragoza hemos pasado de 32/36 alumnos por aula en mi época a que tiren abajo medio colegio porque ya no llenan las aulas (Santo Domingo de Silos, en su día el cole con mas alumnos de España). También hemos pasado de darnos ostias por las plazas en las guarderias a poder elegir tranquilamente a que guardería quieres que vayan los críos. A mis mellizos alfombra roja les han puesto.
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taSanás #3 taSanás *
#2 pero que tiene que ver la cantidad de alumnos? El problema del que habla la noticia es que en colegios abiertos, no hay candidatos a director; no es que los colegios cierren por falta de alumnos (al menos de los que se habla); son colegios en activo
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SMaSeR #5 SMaSeR *
#3 Ostia he leído mal, había leído sin alumnos! xD, que eso también esta pasando, mil perdones!!!

Es que despoblación y colegio en la misma frase me lleva a la falta de crios que se esta viviendo.

Ahora si, sobre la noticia, se paga poco y esta muy mal montado el tema de las oposiciones que igual te tienes que ir a la otra punta del pais.
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taSanás #7 taSanás *
#5 pues aún leyéndolo mal y argumentando al revés, el positivo te lo han dado a ti xD así está menéame.. jajaja
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Chinchorro #4 Chinchorro *
#1 El interior de Málaga (Alhaurín, Coín, Ronda, Torrox, Ojén, Monda, etc) se está poniendo también de moda entre los ""expat"" para vivir, por lo tanto se está encareciendo el precio de la vivienda. Allí se van también los que tienen dinero pero no se pueden permitir vivir en Torremolinos o en Marbella.
Y un director de colegio público pues... cobra lo que cobra.
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taSanás #6 taSanás
#4 pues eso, condiciones…
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#8 silzul
Despoblación, mis cojones 33. Por ser director te dan más dinero si. Pero, a muchos no le compensa por tener mucho más responsabilidades.

Súmale, a que para ser director lo normal es tener experiencia mínimo 5 años en el centro, ser fijo y conocerlo. Algo que mucha gente que está en colegios rurales no ocurre porque no te compensa quedarte allí... Aunque tengas la plaza.
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menéame