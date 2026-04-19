La despoblación golpea a los colegios: centros del interior se quedan sin director en Málaga

Cada vez resulta más difícil encontrar docentes que quieran asumir la dirección de colegios e institutos. En total, hay 24 centros educativos en Málaga sin candidatos a director, 6 de ellos en la capital. Gran parte de sus claustros está formada por personal docente interino o con destino provisional, lo que dificulta la elección de los puestos de dirección: «en esos destinos suelen llegar interinos o funcionarios en prácticas sin destino definitivo, en muchos casos por solo un año, lo que complica que quieran asumir la dirección del centro».
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Es que despoblación y colegio en la misma frase me lleva a la falta de crios que se esta viviendo.
Ahora si, sobre la noticia, se paga poco y esta muy mal montado el tema de las oposiciones que igual te tienes que ir a la otra punta del pais.
Y un director de colegio público pues... cobra lo que cobra.
Súmale, a que para ser director lo normal es tener experiencia mínimo 5 años en el centro, ser fijo y conocerlo. Algo que mucha gente que está en colegios rurales no ocurre porque no te compensa quedarte allí... Aunque tengas la plaza.