Despliegue especial del Ejército en las islas Chafarinas y Perejil, reclamadas por Marruecos

El Ministerio de Defensa ha activado en Melilla el Mando Operativo Terrestre (MOT) con la Operación Sinergia 25, que supone el refuerzo del Ejército en Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, así como en las islas y peñones de soberanía nacional. Y, especialmente, en las islas Chafarinas con la Legión, y en el islote de Perejil.