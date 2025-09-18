edición general
Despliegue especial del Ejército en las islas Chafarinas y Perejil, reclamadas por Marruecos

Despliegue especial del Ejército en las islas Chafarinas y Perejil, reclamadas por Marruecos

El Ministerio de Defensa ha activado en Melilla el Mando Operativo Terrestre (MOT) con la Operación Sinergia 25, que supone el refuerzo del Ejército en Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, así como en las islas y peñones de soberanía nacional. Y, especialmente, en las islas Chafarinas con la Legión, y en el islote de Perejil.

makinavaja
¿Pero han pedido permiso a EEUU para utilizar las armas contra Marruecos en caso necesario? Porque si no es un viaje tonto... :-D :-D :-D :-D
3
ElenaCoures1
#3 Será que todas las armas que usamos vienen de EEUU ¿o no?
0
j-light
Pero sin son amegos que nos envían a su juventud para que la cuidemos...
3
borteixo
La vida son ciclos.
0
Kagate_Kid
Al alba con viento duro de levante... jaja
0
Sandilo
No puede ser.

En MNM me han dicho un montón de veces que Marruecos no tiene el más mínimo interés en apropiarse del territorio español.

Seguro que es cosa de los fachas…
0

