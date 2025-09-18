Despliegue especial del Ejército en las islas Chafarinas y Perejil, reclamadas por Marruecos

El Ministerio de Defensa ha activado en Melilla el Mando Operativo Terrestre (MOT) con la Operación Sinergia 25, que supone el refuerzo del Ejército en Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, así como en las islas y peñones de soberanía nacional. Y, especialmente, en las islas Chafarinas con la Legión, y en el islote de Perejil.
marruecos , perejil , islas
En MNM me han dicho un montón de veces que Marruecos no tiene el más mínimo interés en apropiarse del territorio español.
Seguro que es cosa de los fachas…