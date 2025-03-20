Despliegan la primera flota de patrullas Cybertruck del mundo en Las Vegas

La Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) ha marcado un precedente a nivel mundial al poner en marcha la primera flota de patrullas Tesla Cybertruck, conformada por 10 unidades. Las Cybertruck fueron adaptadas especialmente para tareas tácticas, incorporando todo el equipamiento necesario para el trabajo policial, como por ejemplo: luces de emergencia, sirenas, sistemas de megafonía, separadores para detenidos, barras de empuje y componentes reforzados para persecuciones.