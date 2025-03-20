edición general
Despliegan la primera flota de patrullas Cybertruck del mundo en Las Vegas

La Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) ha marcado un precedente a nivel mundial al poner en marcha la primera flota de patrullas Tesla Cybertruck, conformada por 10 unidades. Las Cybertruck fueron adaptadas especialmente para tareas tácticas, incorporando todo el equipamiento necesario para el trabajo policial, como por ejemplo: luces de emergencia, sirenas, sistemas de megafonía, separadores para detenidos, barras de empuje y componentes reforzados para persecuciones.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Las ventas eran tan bajas que han tenido que colárselo a la policía de Las Vegas? xD
www.meneame.net/story/nadie-compra-ya-tesla-cybertruck-asi-elon-musk-e
4 K 74
Psignac #6 Psignac *
#1 Dinero público para pagar meteduras de pata privadas...lo de siempre.
0 K 10
teneram #8 teneram
#6 Si hubieras leído la noticia: "Un detalle relevante de este proyecto es su financiamiento, pues toda la flota fue donada por los empresarios Ben y Falicia Horowitz, eliminando cualquier costo para los contribuyentes."
0 K 20
Psignac #9 Psignac
#8 Touché. De todas formas, a saber, si no están recibiendo algún beneficio por ahí por los temas de beneficiencia, como rebajas de impuestos, etc. Al final, tengo dudas de que esto le salga gratis al contribuyente...les encaloman un muerto que va a ser todo inconvenientes y gastos...
www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/charitable-
www.reddit.com/r/RealTesla/comments/1k6bljy/our_tesla_cybertruck_test_
edition.cnn.com/2025/03/20/business/tesla-cybertruck-recall?cid=extern
insideevs.com/features/705279/tesla-cybertruck-10k-mile-owner-review-r
0 K 10
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#8 altruistamente sin duda xD
0 K 20
UsuarioXY #13 UsuarioXY
#12 te dan en todos los morros y aún sigues.
0 K 6
karakol #11 karakol
El coche más hortera en la ciudad más hortera.

Apropiado.
1 K 39
Pacman #2 Pacman
Pues han quedado bien guapas, hay que reconocerlo
Otra cosa es que sirvan para ese trabajo. El tiempo lo dirá
0 K 11
Eibi6 #3 Eibi6
#2 muy de peli diatópica, pegarian bastante en una de Robocop
3 K 60
Pacman #4 Pacman
#3 Poca diferencia hay entre el Detroit de Robocop y EEUU, actualmente
1 K 20
johel #7 johel *
#4 Hay una fundamental; En el Detroit real nunca tendran a un robocop fabricado por una empresa privada que se ponga del lado de los ciudadanos.
0 K 11
#5 Albarkas *
#3 Falta uno diciendo tacos para conseguir papel para el WC porque no sabe usar las 3 conchas.
Aunque ya sé que no era Robocop.
0 K 20
#10 Mosquitón
Es Las Vegas: Show must go on.
0 K 7

