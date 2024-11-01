El despido de muchísimos jefes en Google no es algo aislado: muchas empresas pasan las responsabilidades a quienes ganan menos

Se acaba de conocer una cifra sorprendente: Google ha eliminado a más de un tercio de sus gerentes, que supervisaban equipos pequeños, según informó un ejecutivo a sus empleados. "Actualmente, tenemos un 35% menos de gerentes, con menos subordinados directos". Hay una motivación económica en esta tendencia al estar los gerentes intermedios mejor pagados que los trabajadores de primera línea, que tienen ingresos más bajos.