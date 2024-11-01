edición general
El despido de muchísimos jefes en Google no es algo aislado: muchas empresas pasan las responsabilidades a quienes ganan menos

Se acaba de conocer una cifra sorprendente: Google ha eliminado a más de un tercio de sus gerentes, que supervisaban equipos pequeños, según informó un ejecutivo a sus empleados. "Actualmente, tenemos un 35% menos de gerentes, con menos subordinados directos". Hay una motivación económica en esta tendencia al estar los gerentes intermedios mejor pagados que los trabajadores de primera línea, que tienen ingresos más bajos.

Doisneau #1 Doisneau
Poca cosa hay mas inutil, cuando no directamente contraproducente que un jefecillo intermedio. Serian grandes noticias si esos salarios que se ahorran fluyeran hacia abajo, pero todos sabemos que va a pasar.
Dasmandr #2 Dasmandr
#1 totalmente al contrario. Cargan de responsabilidad a los que cobran menos.
Todos los inconvenientes y ninguna de las ventajas.
"De 40 a 60 horas. Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, afirmaba hace semanas que los ingenieros deberían trabajar 60 horas semanales en la oficina para crear una IA que pudiera sustituirlos. Es decir, la empresa ha recortado plantilla y ahora requiere que los que quedan en las oficinas trabajen más horas y además de manera presencial."

Y aquí viene el motivo real. Recortas por un lado y por el otro inviertes en recursos para la IA y, para "optimizar", explotas tus caballos porque la carrera de la IA es un caiga quien caiga
