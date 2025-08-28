edición general
4 meneos
59 clics

Despedida por llamar «anormal», «imbécil» y «ladrona» a una compañera en un supermercado de Gijón

Ese día, la mujer y otra compañera estaban reponiendo mercancía en la sección de frutería del establecimiento, cuando se inició una discusión que fue subiendo de intensidad. La ya ex empleada del súper le dijo a su entonces compañera «quita de aquí, no me empujes», a lo que ésta respondió «te estás pasando». Sin cejar en su actitud confrontacional, la mujer comenzó a llamar «anormal» e «imbécil» a la otra trabajadora. «A mí no me tienes nada que decir ladrona», llegó incluso a decirle. El desagradable incidente fue presenciado en directo.

| etiquetas: despido , insultos , trabajo
4 0 2 K 39 actualidad
1 comentarios
4 0 2 K 39 actualidad
Kantinero #1 Kantinero
Accidente de bicicleta en Pekin....
0 K 12

menéame