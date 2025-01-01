Desobedecer para salvar tu casa puede acabar en tragedia: "El fuego es capaz de llevarse por delante pueblos enteros"

En la lucha contra el fuego, desoír las indicaciones de los responsables de la extinción conlleva un gran peligro: “Alimentar un divorcio entre la población y el sistema que tiene que protegerla es muy mala receta”, advierten los expertos, que recuerdan la importancia de crear una “cultura del riesgo”
Esto es responsabilidad directa de los ciudadanos que por activa o por pasiva (voto o abstención) han puesto a un orangután de los recortes a pilotar el avión.