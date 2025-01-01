edición general
5 meneos
22 clics
Desobedecer para salvar tu casa puede acabar en tragedia: "El fuego es capaz de llevarse por delante pueblos enteros"

Desobedecer para salvar tu casa puede acabar en tragedia: "El fuego es capaz de llevarse por delante pueblos enteros"

En la lucha contra el fuego, desoír las indicaciones de los responsables de la extinción conlleva un gran peligro: “Alimentar un divorcio entre la población y el sistema que tiene que protegerla es muy mala receta”, advierten los expertos, que recuerdan la importancia de crear una “cultura del riesgo”

| etiquetas: incendios , viviendas , pueblos , vidas
4 1 1 K 53 actualidad
1 comentarios
4 1 1 K 53 actualidad
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
“Alimentar un divorcio entre la población y el sistema que tiene que protegerla es muy mala receta” dicen con dos cojonazos, pues quién lo alimenta quitando recursos vitales para la efectividad de la lucha contra incendios es “el sistema” este de mierda que no pasa por la pica a asesinos como el de Valencia o la de Madrid.

Esto es responsabilidad directa de los ciudadanos que por activa o por pasiva (voto o abstención) han puesto a un orangután de los recortes a pilotar el avión.
2 K 28

menéame