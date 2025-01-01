edición general
5 meneos
13 clics
Desmontando mitos: "Israel es una democracia" [ENG]

Desmontando mitos: "Israel es una democracia" [ENG]

Ya te oigo protestar, ¡pero Israel tiene elecciones! ¡Hay separación de poderes! ¿Cómo puedes decir semejante disparate? Uno de los aspectos fundamentales de la democracia es la igualdad. No podemos hablar de un sistema democrático si todos sus participantes no gozan de igualdad jurídica y moral. En una democracia no puede haber ciudadanos de segunda clase. Sin embargo, en el caso de Israel, se distingue claramente entre ciudadanía y nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Tu nacionalidad está determinada por tu etnia y no se puede cambiar.

| etiquetas: mito , israel , democracia , ciudadania , nacionalidad , etnoestado , racismo
4 1 0 K 57 politica
7 comentarios
4 1 0 K 57 politica
#2 ombresaco
En una democracia no puede haber ciudadanos de segunda clase

Pues sospecho que no existe ninguna democracia en el mundo
2 K 35
makinavaja #5 makinavaja
#2 En la mayoría de países, España incluida, hay una casta de ciudadanos de primera clase: políticos, gobernantes, financieros, propietarios de grandes empresas, etc... y otros ciudadanos de segunda clase, los curritos de a pie (también conocidos como "clase media"), que no tienen ni los mismos derechos ante la ley, ni las mismas posibilidades sociales, y deben trabajar para enriquecer más aun a la primera clase....
0 K 13
jonolulu #7 jonolulu
#2 #5 Entre eso y un apartheid hay un trecho
1 K 33
Bifaz #1 Bifaz *
Ya lo dijo Benjamin Netanyahu: "Israel no es un Estado de todos sus ciudadanos [...] Israel es el Estado-nación del pueblo judío, y sólo de ellos"
www.newsweek.com/netanyahu-israel-nation-state-jews-1358133

"Me ocuparé personalmente de la legislación para 'Israel como el hogar nacional del pueblo judío'", dijo Netanyahu. "Esta es una ley muy importante que cambiará la apariencia de Israel en el futuro". “Será una Ley Básica que [muestre] que el Estado de Israel surgió y existe sobre la base de la Torá y la tradición judía”
www.timesofisrael.com/netanyahu-reported-to-say-legal-system-based-on-

Base de datos de leyes racistas de Israel: www.adalah.org/en/law/index
0 K 20
pepel #3 pepel
Pues si con 4 pinceladas dibujamos una democracia, mal vamos. Es uno de los sistemas más antiguos que hay, votar un día y echarte 4-5-6 años a dormir, o te ponemos una mordaza. Paga y calla.
0 K 16
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Es un etnoestado en base a un libro de fantasía.
0 K 12
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Si movemos esta ventana de Overton particular a nuestro antojo, todo puede ser una democracia o todo lo contrario.
0 K 10

menéame