Desmontando mitos: "Israel es una democracia" [ENG]

Ya te oigo protestar, ¡pero Israel tiene elecciones! ¡Hay separación de poderes! ¿Cómo puedes decir semejante disparate? Uno de los aspectos fundamentales de la democracia es la igualdad. No podemos hablar de un sistema democrático si todos sus participantes no gozan de igualdad jurídica y moral. En una democracia no puede haber ciudadanos de segunda clase. Sin embargo, en el caso de Israel, se distingue claramente entre ciudadanía y nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Tu nacionalidad está determinada por tu etnia y no se puede cambiar.