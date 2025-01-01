Desmontando mitos: "Israel es una democracia" [ENG]

Ya te oigo protestar, ¡pero Israel tiene elecciones! ¡Hay separación de poderes! ¿Cómo puedes decir semejante disparate? Uno de los aspectos fundamentales de la democracia es la igualdad. No podemos hablar de un sistema democrático si todos sus participantes no gozan de igualdad jurídica y moral. En una democracia no puede haber ciudadanos de segunda clase. Sin embargo, en el caso de Israel, se distingue claramente entre ciudadanía y nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Tu nacionalidad está determinada por tu etnia y no se puede cambiar.
Pues sospecho que no existe ninguna democracia en el mundo
www.newsweek.com/netanyahu-israel-nation-state-jews-1358133
"Me ocuparé personalmente de la legislación para 'Israel como el hogar nacional del pueblo judío'", dijo Netanyahu. "Esta es una ley muy importante que cambiará la apariencia de Israel en el futuro". “Será una Ley Básica que [muestre] que el Estado de Israel surgió y existe sobre la base de la Torá y la tradición judía”
www.timesofisrael.com/netanyahu-reported-to-say-legal-system-based-on-
Base de datos de leyes racistas de Israel: www.adalah.org/en/law/index