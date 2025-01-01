Desmontando mitos: "Israel (o cualquier otro estado) tiene derecho a existir" [ENG]

¿Afirma que Israel tiene derecho a existir? Observará que nunca se oye hablar del derecho de un Estado a existir fuera del contexto de Israel. Esto se debe a que este derecho no existe. Las personas tienen derecho a la autodeterminación, pero esto no significa que cualquier Estado tenga un derecho inherente a existir. ¿Acaso esta pregunta no otorgaría a Palestina el derecho a existir? ¿Por qué, nunca oímos hablar del derecho palestino a existir? Israel sólo pudo establecerse mediante la destrucción de la sociedad palestina y su apropiación.