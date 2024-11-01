Tuits desmontan los bulos de Vito Quiles y Javier Negre con el "circo facha" en las universidades

"Vito Quiles acaba de insultar y amenazar al rector de la Universidad de Málaga entre fascistas. En 1936, Millán-Astray amenazó a Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca", las referencias al golpista y amigo íntimo del dictador Francisco Franco no dejan dudas sobre la actuación de este agitador mediático. "Aquí, Vito Quiles, con la bandera de una patria que repudia", denunciaba otra usuaria. El Sindicato de Estudiantes también ha plantado cara a Vito Quiles: "Un cayetano pijo, de los que dan mucho vergüenza ajena, está montando su circo"