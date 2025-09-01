Desmantelan cerca de la sede de la ONU un conjunto de dispositivos capaces de colapsar la red celular de toda Nueva York

Mientras cerca de 150 líderes mundiales se preparaban para llegar a Manhattan para la Asamblea General de la ONU, el Servicio Secreto de Estados Unidos estaba desmantelando silenciosamente una enorme red de telecomunicaciones oculta en el área de Nueva York, un sistema que según los investigadores podría haber paralizado torres de telefonía celular, bloqueado llamadas al 911 e inundado las redes con caos en el preciso momento en que la ciudad era más vulnerable. Lo han confirmado la agencia AP y el diario The New York Times.
| etiquetas: desmantelan , conjunto de dispositivos , colapso , red celular , nueva york
B - ¿China has dicho?
A - Mosad
B - ¿Estonces china?
A - ¡MOSAD!
B - Está claro que China
Cómo puedes pensar eso, antimesita.
Ni que hubieran casi ganado Eurovisión por el voto telemático , o hubieran perpetrado asesinatos en masa a través de un busca personal, o que desarrollarán tecnologías y soluciones para el espionaje masivo de sistemas de comunicaciones, teléfonos inteligentes como Pegasus …
news.un.org/es/story/2025/09/1540471
Alguien habrá dado el chivatazo porque “presuntamente” tiene conciencia y dignidad humana.