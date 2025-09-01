edición general
28 meneos
51 clics
Desmantelan cerca de la sede de la ONU un conjunto de dispositivos capaces de colapsar la red celular de toda Nueva York

Desmantelan cerca de la sede de la ONU un conjunto de dispositivos capaces de colapsar la red celular de toda Nueva York

Mientras cerca de 150 líderes mundiales se preparaban para llegar a Manhattan para la Asamblea General de la ONU, el Servicio Secreto de Estados Unidos estaba desmantelando silenciosamente una enorme red de telecomunicaciones oculta en el área de Nueva York, un sistema que según los investigadores podría haber paralizado torres de telefonía celular, bloqueado llamadas al 911 e inundado las redes con caos en el preciso momento en que la ciudad era más vulnerable. Lo han confirmado la agencia AP y el diario The New York Times.

| etiquetas: desmantelan , conjunto de dispositivos , colapso , red celular , nueva york
25 3 0 K 156 actualidad
8 comentarios
25 3 0 K 156 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Mosad?
6 K 70
frg #2 frg
#1
B - ¿China has dicho?

A - Mosad

B - ¿Estonces china?

A - ¡MOSAD!

B - Está claro que China
1 K 24
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 Qué vaaaaa hombre, nooo nono no nono. Nah. No.

Cómo puedes pensar eso, antimesita.
4 K 49
frg #6 frg
#3 Antimesita ..., sí, eso lo acepto.
2 K 36
beltzak #5 beltzak *
#1 ¿Cómo va a el Mossad o algún grupo de Israeli Intelligence Corps a desplegar toda esa tecnología en Nueva York?

Ni que hubieran casi ganado Eurovisión por el voto telemático , o hubieran perpetrado asesinatos en masa a través de un busca personal, o que desarrollarán tecnologías y soluciones para el espionaje masivo de sistemas de comunicaciones, teléfonos inteligentes como Pegasus …
0 K 8
beltzak #7 beltzak
#5 Está claro que no tienen mucha relevancia en el sector tecnológico los alumnos de uno de sus grupos de inteligencia llamado Unit 8200.

“Former soldiers of Unit 8200 have gone on to found many high-tech companies, among them:[49][50][6][51][52]
Adallom
AlphiMAX
Altnext
Argus Cyber Security
Armis
Astrix Security
AudioCodes
Axis Security
Bizo
Bzigo[53]
CardScan
Check Point
Claroty
CloudEndure
Cloudinary
CommScope
Crosswise
CTERA Networks
CTS Labs
CyberArk
Cyberbit
Cybereason[51]
CyCognito…   » ver todo el comentario
1 K 20
beltzak #4 beltzak *
A pesar de ello, el presidente de Palestina, Mahmud Abbas, no podrá estar presente físicamente en la reunión, tras la tras el negativa de Washington a concederle la visa diplomática prevista en los acuerdos de sede de la ONU. Para remediarlo, la Asamblea General autorizó este viernes, con 145 votos a favor y solo 5 en contra y 6 abstenciones, que Palestina participe por videoconferencia en la 80ª sesión del organismo.”

news.un.org/es/story/2025/09/1540471

Alguien habrá dado el chivatazo porque “presuntamente” tiene conciencia y dignidad humana.
4 K 45
Andreham #8 Andreham
#4 Pero no dijeron que iban a hacer la reunión en Suiza?
0 K 8

menéame