Desmantelado el centro de Pedreguer que ofrecía retiros vacacionales con drogas por 1.000 euros

En la operación se han realizaron dos registros en dos fincas de una partida rural de la localidad de Pedreguer en los que los agentes han intervenido 11 litros de ayahuasca preparada para el consumo; 117 ejemplares de cactus de San Pedro; varias botellas de secreciones de Sapo Kambó (Phyllomedusa bicolor); 7 kilogramos de Mimosa (Mimosa púdica); 368 kilogramos de semillas de Harmal (Peganum harmala); 945 comprimidos de Ritalín (metilfenidato); además de dinero en efectivo y numerosa documentación.

5 comentarios
skaworld
Ojo mil pavos por un colchon tirado en el suelo al lado de lo que creo no equivocarme en afirmar que parece un cubo para vomitar...

Feel the real 80s yonki experience.

Solo espero q en el precio incluya el chandal de tactel, la riñonera raida y la posibilidad de adquirir el paquete premium en el que pierdas un par de piezas dentales
devilinside
#1 Si te metes ayahuasca o San Pedro y no tienes al lado un cubo para vomitar, la lías bien liada.
skaworld
#2 Altamente probable, pero tamien echo en falta una fregona y algun que otro pañal
devilinside
#3 Lo del pañal es para flojos. Normalmente la reacción es el vómito, pero la causa es que la bebida es amarga, muy amarga, lo más amargo que he probado en mi vida
vantablack
#1 siendo ayahuasca y sapo, me los imagino mas con tunicas decoloridas new age que con chandal de tactel la verdad. ¿habra ido Tamayo para su proximo reportaje?
