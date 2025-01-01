Desmantelado el centro de Pedreguer que ofrecía retiros vacacionales con drogas por 1.000 euros

En la operación se han realizaron dos registros en dos fincas de una partida rural de la localidad de Pedreguer en los que los agentes han intervenido 11 litros de ayahuasca preparada para el consumo; 117 ejemplares de cactus de San Pedro; varias botellas de secreciones de Sapo Kambó (Phyllomedusa bicolor); 7 kilogramos de Mimosa (Mimosa púdica); 368 kilogramos de semillas de Harmal (Peganum harmala); 945 comprimidos de Ritalín (metilfenidato); además de dinero en efectivo y numerosa documentación.