Desmantelada una red criminal dedicada al tráfico de armas y drogas en Granada y Almería

La operación se salda con 15 detenidos, 18 registros y la incautación de numerosas armas, dinero en efectivo, marihuana y vehículos de alta gama

