La desigualdad, a examen: economistas y sociólogos alertan del fin del ascenso social

El economista Thomas Piketty alertó hace cuatro años sobre el aumento de la desigualdad con apabullantes datos. Ahora aborda la misma cuestión desde un punto de vista social y político en un libro conjunto con el filósofo Michael Sandel. Y un discípulo suyo, Gabriel Zucman, en busca de una distribución más equitativa, ha logrado que se apruebe en la asamblea francesa el polémico impuesto a la riqueza. «En las últimas décadas las personas acomodadas y las que viven con medios más humildes llevan vidas cada vez más separadas.
Zucman explica que el impuesto al patrimonio y el de sucesiones han fracasado hasta ahora porque a los multimillonarios les resultaba fácil eludir el pago. Pero en su libro El triunfo de la injusticia aclara que hoy hay instrumentos suficientes para localizar y tasar su riqueza gracias a las nuevas tecnologías y el intercambio automático de información bancaria. Y la riqueza, explica, es más fácil de localizar que los ingresos: la mayor parte de ella son acciones de empresas que cotizan en Bolsa. «La evasión, la elusión, la competencia fiscal no son leyes de la naturaleza. Son decisiones políticas y se pueden tomar otras», insiste Zucman.
No sé, yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la… » ver todo el comentario
Tened en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar… » ver todo el comentario
Hay una transferencia de riqueza brutal de jóvenes y clases productivas hacia la gente mayor a través de las pensiones, más error sobrevaloradas, a la vez que no se ha hecho desde el gobierno absolutamente nada por facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda
Luego votan a Vox, y su argumento principal es llamarlos fascistas.