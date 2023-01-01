Deshumanizar y destruir: cómo los medios occidentales ayudaron a atacar a los periodistas de Gaza [Eng]  

El ejemplo reciente más destacado fue el asesinato por parte de Israel de uno de los reporteros más famosos de Gaza, Anas al-Sharif, de Al Jazeera, y de todo su equipo. Casi 270 periodistas palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023. La prensa occidental ha facilitado activamente el encubrimiento del asesinato de periodistas en Gaza y no ha exigido responsabilidades al Estado de ocupación. Las demandas de rendición de cuentas han desafiado a Israel y a los medios de comunicación occidentales que han encubierto la campaña deliberada de