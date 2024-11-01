Desglosando el costo de 110 billones de dólares de la transición a la energía limpia (eng)  

La Comisión de Transiciones Energéticas estima que lograr cero emisiones netas para 2050 requiere una inversión anual promedio de 3,5 billones $ globalmente entre 2021 y 2050. Eso es un total de 110 billones $ en inversión de capital, o el 1,3% del PIB mundial proyectado, durante las próximas tres décadas. De los 3,5 billones $ que deben invertirse anualmente en una economía con cero emisiones netas, alrededor de 2,4 billones deberían fluir al sector eléctrico, según la Comisión de Transiciones Energéticas. El 70% de la inversión anual