Desestimado el cargo por terrorismo contra KNEECAP

El caso por terrorismo contra el rapero de KNEECAP, Liam Óg Ó hAnnaidh, ha sido desestimado debido a un error técnico en el procedimiento judicial. Según ha explicado el juez, Paul Goldspring, la acusación fue presentada desde el principio de manera incorrecta, por lo que ahora ha sido calificada como «ilegal» y «nula». Liam, cuyo nombre artístico es Mo Chara, había sido acusado de promover el terrorismo alzando una bandera de Hezbolá durante un concierto.
