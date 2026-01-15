La desesperada medida del chavismo para que Nicolás Maduro sea liberado: un ritual indígena  

Ante la estrepitosa caída de su estructura de poder, sectores del chavismo recurrieron a prácticas ancestrales como último recurso. En el estado Anzoátegui, un grupo de chamanes de la etnia Cumanagoto realizó una serie de ofrendas a la tierra con el objetivo de solicitar la liberación del exlíder chavista y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen bajo custodia federal en Estados Unidos. El evento, cargado de simbolismos, mostró a los seguidores del oficialismo realizando un ritual para intentar influir en el destino jurídico de la pareja.
| etiquetas: nicolás maduro , chavismo , brujería , ritual , chamanes , chavismo , venezuela
Yadira Maestre, la predicadora evangelista que robó el plano a Ayuso y Feijóo
www.lavanguardia.com/local/madrid/20230328/8859111/yadira-maestre-pred
A la altura de lo que hacen estos venezolanos.
Pablo Iglesias es el nuevo "hombre del saco" para la regresfera, por lo que veo
¡¡Pablo Iglesias defensor de la dictadura Saudí!!
No entiendo por qué cojones sacáis ahora a Arabia Saudita. Es para desviar la atención de algo?
La noticia trata de Venezuela y ahora el enemigo es arabaia Saudita y hace 1 semana no?
Telita esto....
Pero si te sirve de consuelo estamos totalmente de acuerdo, habría que cojer esa idoleogia y tirarla al contenedor de la basura.