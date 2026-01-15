edición general
La desesperada medida del chavismo para que Nicolás Maduro sea liberado: un ritual indígena

Ante la estrepitosa caída de su estructura de poder, sectores del chavismo recurrieron a prácticas ancestrales como último recurso. En el estado Anzoátegui, un grupo de chamanes de la etnia Cumanagoto realizó una serie de ofrendas a la tierra con el objetivo de solicitar la liberación del exlíder chavista y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen bajo custodia federal en Estados Unidos. El evento, cargado de simbolismos, mostró a los seguidores del oficialismo realizando un ritual para intentar influir en el destino jurídico de la pareja.

Veelicus #4 Veelicus
En España sacan virgenes de ceramica cuando hay sequias para pedir que llueva... lo comento por los que se rien de los rituales en otras partes del globo
oceanon3d #12 oceanon3d
#4 Lo mas cercano a este budu de pacotilla lo tenemos en España con el PP

Yadira Maestre, la predicadora evangelista que robó el plano a Ayuso y Feijóo

www.lavanguardia.com/local/madrid/20230328/8859111/yadira-maestre-pred


A la altura de lo que hacen estos venezolanos.


xD xD xD xD
Islamotransfeministe #3 Islamotransfeministe *
Alguien sabe que voto Pablo Iglesias sobre pedirle la liberación de presos políticos en Venezuela?
Veelicus #5 Veelicus
#3 votar donde?, o todavía no sabes que se fue del gobierno porque le mandaron una carta con una bala y la policía no "supo" encontrar quien se la mando?
Islamotransfeministe #8 Islamotransfeministe
#5 claro. Si hubiera ganado las elecciones contra ayuso (ayuso{lol} xD xD) le habría importado mucho la bala....
Veelicus #9 Veelicus
#8 te he preguntado que donde tenia que votar pablo iglesias... sabes, lo he pensado mejor, no merece la pena perder el tiempo contigo. Al ignore de los que no aportan nada.
Anfiarao #6 Anfiarao
#3 esteais obsesionados con una persona que ya no se dedica a la política. Se ve que os dejó buen escozor xD
Expat_Guinea_Ecuatorial #11 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#6 Que no se dedica a la politica? A ver si crees que ahora hace periodismo... sigue siendo activismo para un target muy concreto de consumidores
Anfiarao #13 Anfiarao
#11 claro, claro,
Pablo Iglesias es el nuevo "hombre del saco" para la regresfera, por lo que veo xD
#7 pascuaI
#3 Me imagino que votó lo mismo que sobre pedir la liberación de presos políticos de Arabia Saudí.

¡¡Pablo Iglesias defensor de la dictadura Saudí!!
Islamotransfeministe #10 Islamotransfeministe
#7 por que ahora dais la chapa con Arabia Saudita y antes no? Es por que es enemigo de irán y algunos políticos que seguís han cobrado de irán y están a su servicio?
No entiendo por qué cojones sacáis ahora a Arabia Saudita. Es para desviar la atención de algo?
La noticia trata de Venezuela y ahora el enemigo es arabaia Saudita y hace 1 semana no?
Telita esto....
Pero si te sirve de consuelo estamos totalmente de acuerdo, habría que cojer esa idoleogia y tirarla al contenedor de la basura.
DDJ #2 DDJ *
Chamanes indígenas ¿no han aprendido nada en tanto tiempo? Los chamanes verdaderos son los del Vaticano :palm:
#1 DatosOMientes
Que se lo cambien a EEUU por todos los espejos que les dimos los españoles.
