La desesperada medida del chavismo para que Nicolás Maduro sea liberado: un ritual indígena  

Ante la estrepitosa caída de su estructura de poder, sectores del chavismo recurrieron a prácticas ancestrales como último recurso. En el estado Anzoátegui, un grupo de chamanes de la etnia Cumanagoto realizó una serie de ofrendas a la tierra con el objetivo de solicitar la liberación del exlíder chavista y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen bajo custodia federal en Estados Unidos. El evento, cargado de simbolismos, mostró a los seguidores del oficialismo realizando un ritual para intentar influir en el destino jurídico de la pareja.