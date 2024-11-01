edición general
10 meneos
28 clics
Desentrañando quién mueve los hilos del poder en España: "Las élites se erigen como salvadoras y así satisfacen al capital"

Desentrañando quién mueve los hilos del poder en España: "Las élites se erigen como salvadoras y así satisfacen al capital"

El poder en España se rige por la máxima lampedusiana de que todo tiene que cambiar para que nada cambie. Al igual que la materia, ni se crea ni se destruye.

| etiquetas: élites , españa , salvadoras , poder
8 2 0 K 100 actualidad
sin comentarios
8 2 0 K 100 actualidad

menéame