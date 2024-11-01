edición general
Desenterrado un taller de juguetes medievales en Friburgo: Arqueólogos descubren tesoros infantiles olvidados(ENG)

En su interior, los arqueólogos encontraron fragmentos de más de 40 pequeñas figurillas de arcilla: mujeres con tocados, hombres con gorras, caballos y madres con niños en brazos. Las figuras, aunque sencillas, son inconfundiblemente juguetes. «Un artesano de principios del siglo XIV parece haberse especializado en la producción de juguetes de arcilla», «Es conmovedor ver que, más allá de la guerra, la peste y los conflictos religiosos, aún había espacio para la alegría infantil».

Khadgar #1 Khadgar
La realidad es que nunca sabremos si esas figuritas eran para niños o adultos coleccionistas dejándose un pastizal en figuritas sin pintar. :roll:
Ripio #2 Ripio
#1 xD xD xD
#3 audrey2012
#1 Pues no sé cómo serían los niños de la Edad Media, pero le das a mi sobrino un muñequito de barro y lo pulveriza antes de que puedas decirle lo que es.

Por otra parte da un poco de cosica pensar que la mayoría de los niños que utilizaban esos juguetes morían todavía en edad de usarlos.
