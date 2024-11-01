Desenterrado un taller de juguetes medievales en Friburgo: Arqueólogos descubren tesoros infantiles olvidados(ENG)

En su interior, los arqueólogos encontraron fragmentos de más de 40 pequeñas figurillas de arcilla: mujeres con tocados, hombres con gorras, caballos y madres con niños en brazos. Las figuras, aunque sencillas, son inconfundiblemente juguetes. «Un artesano de principios del siglo XIV parece haberse especializado en la producción de juguetes de arcilla», «Es conmovedor ver que, más allá de la guerra, la peste y los conflictos religiosos, aún había espacio para la alegría infantil».