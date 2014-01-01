edición general
18 meneos
29 clics
Desenmascarando la Guerra de los Seis Días [ENG]

Desenmascarando la Guerra de los Seis Días [ENG]

Moshe Dayan: "Enviábamos un tractor a arar la tierra en algún terreno en una zona desmilitarizada, sabiendo de antemano que los sirios empezarían a disparar. Si no disparaban, le decíamos al tractor que fuera más lejos, hasta que finalmente los sirios perdían los estribos y disparaban. Luego contraatacaríamos y enviaríamos la fuerza aérea". Rabin sugirió: “Será mejor decir que existe peligro de un ataque contra Israel”.“Diremos que existe el peligro de un ataque integral egipcio-sirio contra Israel. Quiero que quede constancia de que, antes...

| etiquetas: seis dias , israel , victimismo , moshe dayan , rabin , egipto , nasser , 1967
15 3 0 K 166 politica
2 comentarios
15 3 0 K 166 politica
Bifaz #1 Bifaz *
No hace falta acusar a Israel de nada, ello solos confiesan como hizo el inventor del terrorismo moderno y primer ministro de Israel... ah, y premio nobel de la paz, Menachem Begin:
“Las concentraciones del ejército egipcio en los accesos al Sinaí no prueban que Nasser estuviera realmente a punto de atacarnos. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Decidimos atacarlo.”
www.nytimes.com/1982/08/21/world/excerpts-from-begin-speech-at-nationa
2 K 54
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
#1 Un comentario mío de agosto de 2014:

www.meneame.net/m/actualidad/delegacion-palestina-egipto-acuerdan-docu

"#_42 Falso, y aunque fuese cierto, que no lo es, Israel no se puede anexionar el territorio palestino que ocupó tras la guerra.

Declaraciones de mandatarios de Israel que demuestran tu falsedad:

Ted Thornton: "los movimientos de las tropas egipcias fueron un pretexto, planificado desde hacía tiempo, para que las tropas israelíes…   » ver todo el comentario
1 K 32

menéame