Desenmascarando la Guerra de los Seis Días [ENG]

Moshe Dayan: "Enviábamos un tractor a arar la tierra en algún terreno en una zona desmilitarizada, sabiendo de antemano que los sirios empezarían a disparar. Si no disparaban, le decíamos al tractor que fuera más lejos, hasta que finalmente los sirios perdían los estribos y disparaban. Luego contraatacaríamos y enviaríamos la fuerza aérea". Rabin sugirió: “Será mejor decir que existe peligro de un ataque contra Israel”.“Diremos que existe el peligro de un ataque integral egipcio-sirio contra Israel. Quiero que quede constancia de que, antes...
“Las concentraciones del ejército egipcio en los accesos al Sinaí no prueban que Nasser estuviera realmente a punto de atacarnos. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Decidimos atacarlo.”
"#_42 Falso, y aunque fuese cierto, que no lo es, Israel no se puede anexionar el territorio palestino que ocupó tras la guerra.
Declaraciones de mandatarios de Israel que demuestran tu falsedad:
