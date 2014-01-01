Desenmascarando la Guerra de los Seis Días [ENG]

Moshe Dayan: "Enviábamos un tractor a arar la tierra en algún terreno en una zona desmilitarizada, sabiendo de antemano que los sirios empezarían a disparar. Si no disparaban, le decíamos al tractor que fuera más lejos, hasta que finalmente los sirios perdían los estribos y disparaban. Luego contraatacaríamos y enviaríamos la fuerza aérea". Rabin sugirió: “Será mejor decir que existe peligro de un ataque contra Israel”.“Diremos que existe el peligro de un ataque integral egipcio-sirio contra Israel. Quiero que quede constancia de que, antes...