El desendeudamiento de la economía española

'La deuda pública está estabilizada, la deuda privada se reduce con gran intensidad y la deuda externa de España está en su cifra más baja desde hace 25 años', España está en un intenso proceso de desendeudamiento, tanto público como privado. Estamos reduciendo —de forma intensa y rápida— el elevado nivel de deuda que se disparó en la década de la austeridad.

6 comentarios
Anfiarao #1 Anfiarao
Perfecto entonces para que entren en el gobierno los mediocres de las derechas duras y extremas, y lo dejen todo hecho un solar.
Again...
Findeton #6 Findeton
#1 Dejemos de engañar, la deuda estatal sigue subiendo en términos nominales, otra cosa es que el PIB suba porque cada vez hay más gente y por tanto porcentualmente respecto al PIB, baje.

Que aquí el único que ha bajado en términos nominales la deuda, es Milei en Argentina.
#4 Marisadoro *
"que caiga España que ya la levantaremos nosotros" C. Montoro (Equipo Económico)
#5 rogerillu
Todo gracias a las grandes reformas de M.Rajoy.
#3 MADMax2
Mmm pero no decían que había que hacer gasto social, etc?
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ja, ja, ja, ja....te tienes que reír. Que poco se roba para lo estabilizada que está la deuda.
