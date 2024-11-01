El desendeudamiento de la economía española

'La deuda pública está estabilizada, la deuda privada se reduce con gran intensidad y la deuda externa de España está en su cifra más baja desde hace 25 años', España está en un intenso proceso de desendeudamiento, tanto público como privado. Estamos reduciendo —de forma intensa y rápida— el elevado nivel de deuda que se disparó en la década de la austeridad.
Again...
Que aquí el único que ha bajado en términos nominales la deuda, es Milei en Argentina.