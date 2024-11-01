Desde Yananzanes a Collanzo. Caminos Alleranos

La imagen recurrente de los arrieros —astures o argollanos— como figuras pintorescas, casi folclóricas, ha contribuido a diluir su verdadero papel económico. Los asturianos no “subían” simplemente con sus acémilas cargadas de aperos, salazones o frutos secos: articulaban un circuito de intercambio estructurado, donde productos como las madreñas alleranas adquirían un valor estratégico dentro de economías complementarias entre vertientes. Pero los arrieros alleranos quedan prácticamente desdibujados en el relato historiográfico.