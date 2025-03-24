Desde España, el empresario Martín Varsavsky asegura que "Argentina es uno de los mejores lugares del planeta ante un escenario de guerra global"

Martín Varsavsky aseguró que Argentina puede ser uno de los grandes ganadores del nuevo escenario global por su energía, agro, litio y estabilidad geopolítica. La ironía: lo dice desde España.
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Martín Varsavsky proyecta un santuario búnker antinuclear en una zona remota de Argentina
www.elmundo.es/cronica/2025/03/24/67e1c2e1fc6c838b3a8b4586-video.html
Si ese bunker estuviese en Bolivia, diría que Bolivia es el mejor lugar para una guerra total.
que los quieren tantode Chile y Brasil estén en el otro bando.
Y KKKast está en el mismo bando de Milei. Además los soldados de ambos países (también los de Brasil) son expertos en combatir a su propia gente, sobre todo cuando está amarrada y con los ojos vendados
¿Qué pasaría si se acaba demostrando que Milei participó activamente, como demuestran las pruebas, en la estafa de la cripto "LIBRA"?
¿A qué llama usted "estabilidad geopolítica"? ¿A que Milei se ponga una "kipá" y prometa dinero público a los sionistas para construir el tercer Templo de Jerusalem? Desde cuando lamer el culo de genocidas es "estabilidad geopolítica"?
Si la Argentina de Milei es la panacea, el… » ver todo el comentario
Israel está buscando otra tierra prometida y ha vuelto sus ojos a Argentina.
Como entrenamiento es impagable como refugio lo dudo , ya que sin guerras lo pasan mal me imagino gestionando un refugio de una castastrofe real. En cuanto a resiliencia bien , en cuanto a gestores , ahi esta la realidad.