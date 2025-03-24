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Desde España, el empresario Martín Varsavsky asegura que "Argentina es uno de los mejores lugares del planeta ante un escenario de guerra global"

Martín Varsavsky aseguró que Argentina puede ser uno de los grandes ganadores del nuevo escenario global por su energía, agro, litio y estabilidad geopolítica. La ironía: lo dice desde España.

| etiquetas: martín varsavsky , argentina , españa , ironía , seguridad , guerra
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
vicus. #1 vicus. *
Pues acaba de entrar en guerra y parece que no se ha enterado el alma de cántaro este. Y te lo dice desde España, la España socialista de Perro Sanxe, y no desde la Argentina.
9 K 86
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro *
#1 El pájaro este solo está haciendo promoción de su bunker para millonarios.

Martín Varsavsky proyecta un santuario búnker antinuclear en una zona remota de Argentina
www.elmundo.es/cronica/2025/03/24/67e1c2e1fc6c838b3a8b4586-video.html

Si ese bunker estuviese en Bolivia, diría que Bolivia es el mejor lugar para una guerra total.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Parece ser que esa eterna plaga de langostas que son los ricos ya ha decidido dónde está su próximo destino, su próximo reservorio que esquilmar y degradar al máximo.
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D303 #15 D303
#2 Que se vayan todos y se traguen las conversaciones psicológicas de los argentinos.
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Guanarteme #3 Guanarteme
A no ser que esos vecinos que los quieren tanto de Chile y Brasil estén en el otro bando.
4 K 64
#18 Robe7064
#3 Habría que estar loco para querer apoderarse de Argentina o atacarla. Imagínate que ganes.

Y KKKast está en el mismo bando de Milei. Además los soldados de ambos países (también los de Brasil) son expertos en combatir a su propia gente, sobre todo cuando está amarrada y con los ojos vendados
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#7 Dav3n
Millonario idiota dice idiotez, notición! xD
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#12 CuiProdestHocBellum
Tengo unas preguntas para Martín Varsavsky.

¿Qué pasaría si se acaba demostrando que Milei participó activamente, como demuestran las pruebas, en la estafa de la cripto "LIBRA"?

¿A qué llama usted "estabilidad geopolítica"? ¿A que Milei se ponga una "kipá" y prometa dinero público a los sionistas para construir el tercer Templo de Jerusalem? Desde cuando lamer el culo de genocidas es "estabilidad geopolítica"?

Si la Argentina de Milei es la panacea, el…   » ver todo el comentario
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#5 Eukherio
Qué majo. Él, mientras tanto, se la juega por el resto en este polvorín sociocomunista que tenemos de país.
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NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
Vaya por eso sus amigos están quemando la patagonia y poniendo vayas para que nadie entre
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Javi_Pina #4 Javi_Pina
Ya puestos... Mejor están en Palestina que ya no tienen nada que ser bombardeado
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Chinchorro #11 Chinchorro
Irrelevante, como su persona.
1 K 22
pepel #9 pepel *
Por eso estás tú en España. Cuantos argentinos se estarán acordando de tí.
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wata #19 wata
Milei ya está vendiendo la Patagonia a los sionistas. Incluso les ha dado el control del agua. Cientos de militares sionistas pululan por allí produciendo incendios para que baje el valor de la tierra.
Israel está buscando otra tierra prometida y ha vuelto sus ojos a Argentina.
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loborojo #21 loborojo
Pero él seguro que se va a la finca de Epstein a hacer sus cosas
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JackNorte #17 JackNorte
Argentina y sus crisis , son como un entrenamiento continuado de repercusiones de catastrofes sin ninguna catastrofe asociada.
Como entrenamiento es impagable como refugio lo dudo , ya que sin guerras lo pasan mal me imagino gestionando un refugio de una castastrofe real. En cuanto a resiliencia bien , en cuanto a gestores , ahi esta la realidad.
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#10 MenéameApesta
Los términos "mongolo, subnormal o retrasado" están prohibidos, ahora hay que llamarles libertarios que es como les gusta que les llamen.
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CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Solo que está lleno de Argentinos, es preferible el apocalipsis zombi post nucelar
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#13 Troll_hunter
Martin, por favor, deja de dar la tabarra y vuelvete tú a la Argentina si es tan fabulosa con tu amigo el encantador de perros.
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#14 marcotolo
pues que se pire pa alla y todos contentos
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wata #20 wata
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