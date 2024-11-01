edición general
Un descubrimiento histórico en Karahantepe: un pilar en forma de T con rostro humano descubierto en Turquía (ENG)

Los arqueólogos han descubierto un pilar en forma de T tallado con un rostro humano en el sitio neolítico de Karahantepe , Durante décadas, los pilares en forma de T de Göbeklitepe y Karahantepe se han interpretado como figuras humanas estilizadas, principalmente debido a los brazos y manos tallados visibles en muchos ejemplos. Sin embargo, este nuevo pilar —el primero en ostentar un rostro humano tallado— supone un avance significativo en la comprensión de cómo se percibían a sí mismas las sociedades neolíticas tempranas.

| etiquetas: arqueologia , karahantepe , pilar , rostro
