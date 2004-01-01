Descubriendo el juego de Kartas de Mister K  

Este juego de cartas llevaba en un cajón 20 años, sin usar. Es un juego de cartas basado en las series de la revista Mister K, revista hermana de El Jueves que estuvo activo desde 2004 a 2006, con series como Carlitos Fax de Albert Monteys, dibujante de Universe y de juegos como Luna Capital, Resistid! o Witccraft!; y colaboradores como Carlos Areces, conocido por Muchachada Nui Estamos ahora mismo en una tarea de conservación del juego, para que no se pierda en el tiempo.
