Descubren al sur de Australia una importante zona de alimentación de ballenas francas

El seguimiento satelital de las ballenas francas australes de Nueva Zelanda, o tohorā (Eubalaena australis, SRW), ha revelado un lugar de alimentación clave a unos 500 kilómetros al sur de Australia que necesita ser protegido, dicen científicos de la Universidad de Auckland. Los científicos rastrearon 25 tohorā de las islas subantárticas Maungahuka/Auckland mientras viajaban por el Océano Austral para un estudio. "Resultó que un destino era, con diferencia, el más popular", afirma la Dra. Leena Riekkola, becaria postdoctoral Rutherford de la